عشائر ديالى: ما شاهدناه في استعراض الحشد الشعبي مفخرة لكل العراقيين

اكدت شخصيات عشائرية في محافظة ديالى، السبت، تمسكها ببقاء انتشار الحشد الشعبي في 13 قاطع في المحافظة، مشيرا الى أن استعراض الحشد مفخرة لكل العراقيين.

وقال الشيخ احمد التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” استعراض الحشد الشعبي كان بمثابة رسالة مهمة لكل العابثين بالامن والاستقرار في ديالى وبقية المحافظات بان الحشد قوة لايستهان بقدراتها وانها تتطور بوتيرة كبيرة”، مؤكدا ان “شاهدناه اليوم مفخرة لكل العراقيين”.

واضاف التميمي،ان” عشائر ديالى اكدت خلال الاستعراض على تمسكها ببقاء انتشار الحشد الشعبي في 13 قاطع ضمن حدود ديالى وترفض اي دعوات لسحبه”، معتبرا “دعوات بعض الساسة هي محاولة لاعادة الارهاب الى المناطق المحررة”.

من جانبه أوضح الشيخ غالب الجبوري، ان” الحشد الشعبي هو من كل المكونات العراقية وقدم 2500 شهيد وجريح في معارك تحرير ديالى ودرء مخاطر الارهاب عن المناطق المحررة خلال السنوات السبع الماضية”.

واوضح الجبوري،ان” اكثر من 20 منطقة طلبت انتشار الحشد الشعبي لثقتها الكبيرة بقدراته في مواجهة الارهاب وانهاء ملف الخلايا النائمة”.