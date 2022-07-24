الاتحاد: تبريرات بعض السياسيين لجرائم تركيا امر معيب

انتقد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني آرام جباري، السبت، مواقف التبرير من شخصيات سياسية للجريمة التركية الأخيرة.

وقال جباري في حديث صحفي، إن “مايصدر من شخصيات سياسية وقيادات ومسؤولين في الدفاع عن تركيا ومحاولة تبرير الجريمة هو أمر معيب ويشير لعدم احترام لدماء الضحايا”.

وأضاف أن “ماجرى هو جريمة كبرى واعتداء سافر على البلد وسيادته ودماء أبنائه، ومن المخزي أن يتم التبرير لهذا العمل بكل وقاحة”.

وقصفت الطائرات التركية منتجعا سياحيا في دهوك يوم الأربعاء الماضي، ما أدى لاستشهاد 8 مواطنين، وإصابة 23 آخرين.