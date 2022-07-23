الفتح: لا قيمة لمطالبات حل الحشد الشعبي

أعتبر القيادي في تحالف الفتح عائد الهلالي ،السبت،أن الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية تابعة للحكومة العراقية ولا قيمة لمن يطالب بحل الحشد الشعبي...

وقال الهلالي في حديث لـ /المعلومة/ إن” استعراض الحشد المهيب الذي جرى اليوم يعد رسالة امن طمأنينة إلى الشعب العراقي، وخاصة بعد أن اخذ على عاتقه العمل في الأمور الخدمية للمجتمع”.

وأضاف،أن” التنظيم العالي الذي ظهر فيه الحشد اليوم يمثل طفرة نوعية في الهيكلية والانضباط العسكري العالي الذي أخذ يضاهي أقوى التشكيلات العسكرية العراقية”.