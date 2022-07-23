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النائب عن صادقون احمد الموسوي : قيادات الخط الأول تم استبعادهم من نوري المالكي وهادي العامري وحيدر العبادي".


أكدت كتلة الصادقون النيابية، اليوم السبت، أن الأسبوع المقبل سيشهد عقد جلسة تمرير رئيس الجمهورية، وفيما اشار إلى دعم تولي برهم صالح ولاية ثانية، قال أن حيدر العبادي خارج حسابات الترشيح لرئاسة الوزراء.

وقال النائب عن الكتلة أحمد الموسوي، خلال حديثه لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "تركيا انتهكت سيادة العراق بقصفها الأخير لمصيف برخ".

وأضاف، أن "مواقف الكتل السياسية في بادئ الأمر كانت جيدة لكن كنا نتمنى أن تنعكس داخل جلسة البرلمان التي عقدت اليوم"، مشيراً إلى أن "وزير الخارجية أكد تعرض العراق لأكثر من 22 ألف انتهاك من قبل تركيا"، متسائلاً: "أين كانت وزارة الخارجية إزاء كل هذه الانتهاكات؟".

وتابع، أن "العراق لم يجر إي تعاقدات لتجهيز القوات المسلحة منذ 2016". وأشار الموسوي، إلى أن مجلس النواب لم يتخذ أي إجراءات رادعة خلال جلسته التي عقدت اليوم.

وأوضح، أن "البرلمان صوت سابقاً على مغادرة القوات الاجنبية جميعها من البلاد لكن حكومة مصطفى الكاظمي تخاذلت وتركت تلك القوات في الاراضي العراقية".

ونوه إلى أن "الأسبوع المقبل سيشهد عقد جلسة تمرير رئيس الجمهورية"، مردفاً: "الاطار قرر عدم انتظار الكرد اذا تأخروا اكثر".

 

وبشأن مرشحي رئاسة الوزراء، قال الموسوي، إن "قيادات الخط الأول تم استبعادهم من نوري المالكي وهادي العامري وحيدر العبادي".

 

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