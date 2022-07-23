القيادي في تحالف الفتح احمد التميمي : مجزرة زاخو اسقطت أقنعة الكثير من الاحزاب والسياسيين

اكد القيادي في تحالف الفتح احمد التميمي، السبت، بان مجزرة زاخو رفعت الاقنعة عن الكثير من الاحزاب والشخصيات السياسية.

وقال التميمي في حديث لـ /المعلومة/ إن “مجزرة زاخو التي راح ضحيتها اكثر من 30 شهيدا وجريحا اثارت الوجدان الانساني في العراق وكل بلدان العالم لانها جريمة في وضح النهار تقف ورائها القوات التركية التي دابت على تنفيذ عمليات القصف المتكررة في العمق العراقي”.

واضاف، ان “بعض الساسة والاحزاب حاولوا تبرير جريمة انقرة من خلال بيانات وتغريدات سوداء تعطي دليل على مدى ارتباطهم باجندة تركيا وانهم مجرد ادوات ولائها للخارج”، مؤكدا ان “الشارع العراقي بان يدرك حاليا من يملك الغيرة على وطنه ومن باع ضميره لدول من اجل مناصب ومصالح انية”.

واشار الى ان “ماحدث في زاخو سوف يتكرر مرات اخرى اذا لم يكن للعراق دور في مواجهة الاعتداءات التركية من خلال اتجاهات متعددة ومنها اطلاع الراي العام الدولي عبر نافذة مجلس الامن حول حقيقة مايحدث في اقليم كردستان العراق والتغلغل الكبير وغير القانوني للقوات التركية”.

وكانت القوات التركية قصفت مجمع سياحي قبل 3 ايام في زاخو ما ادى الى استشهاد واصابة اكثر من 30 مدني بينهم اطفال ونساء.