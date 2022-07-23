الاطاحة بأبرز تاجرين للمخدرات بحوزتهما سلاح ناري شمالي الرمادي

أعلن قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج كسار، السبت، الاطاحة بأبرز تاجرين للمخدرات وبحوزتهما سلاح ناري بكمين شمالي مدينة الرمادي .

وقال كسار في تصريح ل / المعلومة/ ان “قوة امنية من مفرزة قسم المخدرات والمؤثرات العقيلة في قيادة شرطة الانبار نصبت كمينا لعجلة مدنية نوع بيكب اب شارع 60 شمالي مدينة الرمادي، اثر ورود معلومات استخباراتية تفيد بان العجلة تقل اثنين من تجار المخدرات وتمكنت من اعتقالهما وضبط العجلة دون وقوع أي مقاومة تذكر “.

واضاف ان “القوة واثناء اجراء عمليات التفتيش الدقيق للعجلة المضبوطة تم العثور على مسدس نوع HS” ” فضلا عن ضبط 2000حبة”، مبينا ان “القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية فيما تم تسليم المواد المضبوطة الى الجهات المعنية”.

يشار الى ان قيادة شرطة الانبار القت القبض خلال الفترة الحالية على ابرز تجار الحشيشة والكريستال والحبوب المخدرة وبحوزتهم سلاح ناري وعتاد”.