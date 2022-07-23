تشكيل لجنة تحقيق فورية بحريق مصنع إطارات الديوانية

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، السبت، عن تشكيل لجنة تحقيق فورية بالحريق الذي نشب في معمل تدوير الإطارات المُستهلكة في مصنع إطارات الديوانية التابع إلى الشركة العامة للصناعات المطاطية والإطـارات .

وقـال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ان “الحريق أندلع في الساحة المُخصصة لتجميع الإطارات المُستهلكة المُستخدمة في إنتاج معمل تدوير الإطارات والواقعة خارج موقع المعمل”، مؤكداً ان “فرق الدفاع المدني في المُحافظة تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه دون تسجيل خسائر أو أضرار مادية وبشريـة” .

ونقـل المكتب الإعلامي توجيه وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخبـاز بـ”تشكيل لجنة فنية بشكل فوري للتحقيق عن أسباب الحريق وتقييم إجراءات السلامة في المصنـع”.