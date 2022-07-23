أمنيون: استعراض الحشد الشعبي كشف عن 6 مفاجات مهمة

اوضح مراقبون للشان الامني في ديالى، السبت، أن استعراض قوات الحشد الشعبي الذي أقيم اليوم بمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيسه كشف عن 6 مفاجات مهمة.

وقال المختص الأمني محمد اللامي في حديث لـ/ المعلومة/،ان “الاستعراض المركزي للحشد الشعبي في معسكر الشهيد ابو منتظر كان رائع من حيث التنظيم والترتيب والتنسيق بين الكردايس”.

واضاف اللامي،ان” الاستعراض كشف عن 6 مفاجات مهمة هي التطورات الكبيرة في ملف تطوير المسيرات وفنون القيادة والادارة وتعزيز منظومة الصواريخ على نحو يعطي رسائل عن جهود كبير تبذل من قبل قيادات الحشد الشغبي من اجل تطوير امكانياته”.

من جانبه أوضح الباحث في الشأن الأمني سلمان الزيدي، ان “الرسائل اعطى رسالة مهمة حول قدرة الحشد الشعبي وتضاعف امكانياته القتالية خاصة مع وجود مديرية معنى بالتطوير الفني والعسكري”.

واشار الزظيدي الى ان “دخول الحشد الشعبي عالم الاسلحة الحديثة والمتطورة ومنها المسيرات تعطي تاكيد على قدرته في مواجهة التحديات التي تمس امن البلاد”.