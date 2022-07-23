الصحة تصدر بياناً بشأن جرحى الاعتداء التركي على دهوك

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، استقبال 7 من جرحى الاعتداء التركي الذي استهدف مصيف برخ في محافظة دهوك، فيما أكدت اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعلاجهم.

وقالت الوزارة في بيان إنه "باشراف ومتابعة وزير الصحة هاني العقابي تم نقل عدد من جرحى الاعتداء التركي المحالين من مستشفيات دهوك الى مدينة الطب ب‍بغداد وعددهم ٧ جرحى".

وأكدت الصحة، "اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لعلاجهم في مؤسساتها الصحية لحين تماثلهم للشفاء التام".

ويوم الأربعاء الماضي، استهدف قصف مدفعي تركي، مصيف برخ في محافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 9 شهداء و 29 جريحاً.