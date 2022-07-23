مسرور بارزاني يتوجه إلى بغداد لحل "المشاكل العالقة"

غادر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، مطار أربيل الدولي متوجهاً إلى بغداد على رأس وفد حكومي.

وذكر إعلام حكومة كردستان، في بيان أن بارزاني "سيلتقي خلال زيارته، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في بغداد".

وأضاف البيان، أن "الزيارة تهدف إلى التركيز على الحل الدستوري بشأن المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وفي مقدمتها ملف النفط والغاز".