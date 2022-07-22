البلداوي: سنلزم الحكومة باتخاذ إجراءات بحق تركيا بعد تجاوزها على العراق

اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، ان جلسة البرلمان ليوم غد سيتم خلالها التشديد على الحكومة باتخاذ إجراءات رادعة لتركيا ومنها الرد الدبلوماسي والتحرك العسكري للسيطرة على المناطق الحدودية بالتنسيق مع حكومة الإقليم وكذلك التحرك الدولي لتدويل القضية.

وقال البلداوي لـ /المعلومة/، انه “سنؤكد في جلسة الغد على ضرورة التزام الحكومة بمقررات مجلس النواب لاخراج القوات المحتلة ومن ضمنها التركية من العراق”.

وأضاف ان “جلسة الغد ستشدد على الحكومة وتلزمها باتخاذ إجراءات للحد من الاعتداءات والذهاب الى مجلس الامن بخصوص القصف التركي ومقاضاتها ورد الاعتبار عن هذه الجريمة ودفع تعويضات عما ارتكبته انقرة بحق العراقيين”.

وبين ان “الجلسة ستشدد على الحكومة للحفاظ على امن الحدود بالتنسيق مع حكومة الإقليم والدفع بالقطعات الأمنية للسيطرة على المناطق التي تتواجد فيها القوات التركية، بالإضافة الى استدعاء السفير التركي وتجميد العلاقات مع تركيا على الأقل في حال لم تعتذر انقرة عن فعلتها، وكذلك سحب القنصل العراقي منها”.