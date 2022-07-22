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استهداف صاروخي يطال قاعدة للاحتلال التركي في بعشيقة


أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بتعرض قاعدة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال التركي إلى قصف صاروخي في بعشيقة.

 

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