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العراق يؤكد مضيه في خطوات دبلوماسية ضد تركيا ويرحب بمبادرة الجزائر


أكد العراق مضيفه في الاجراءات الدبلوماسية ضد تركيا في قصفها لمصيف سياحي في قضاء زاخو بمحافظة دهوك الأربعاء الماضي ما أسفر عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة 22 آخرين بجروح.

وقال وزير الخارجية فؤاد حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة الذي وصل العاصمة بغداد اليوم ان "العراق والجزائر دولتان نفطيتان وملف الطاقة مهم جداً عالمياً وتطرقنا إلى العدوان من الجيش التركي والخطوات الدبلوماسية التي سنتخذها ضده".

وأشار الى "مبادرة الجزائر بتفعيل حركة عدم الإنحياز وأيدنا هذه المبادرة المباركة والعراق عضو في الحركة وتفعيلها سيكون في صالح العراق والجزائر والدول المنتمية لها".

وتابع حسين ان "الموقف العراقي والجزائري من الوضع السوري واضح وبحثنا ملف اجتماع القمة العربية بداية تشرين الثاني المقبل ودور العراق المهم فيها".

ونوه الى ان "لوزير الخارجية الجزائري برنامج مكثف اليوم وغداً".

من جانبه قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ان "العالم مقبل على تغيير هيكلي بعد أزمة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا".

وأكد "مطالبون الآن بتعميق العلاقة العراقية الجزائرية، وأحمل رسالة قوة وتضامن من الرئيس عبد المجيد تبون مع العراق".

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