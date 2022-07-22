الحشد الشعبي ينظم غداً استعراضاً عسكرياً "كبيراً"

أعلنت اللجنة العليا المنظمة للاستعراض العسكري في هيأة الحشد الشعبي، تنظيم استعراض عسكري "كبير" غداً السبت في محافظة ديالى.
وذكر بيان للهيأة :"بكل فخر وإعتزاز ستنطلق فعاليات الاستعراض العسكري الكبير لقوات الحشد الشعبي لمناسبة العيد السنوي الثامن لذكرى التأسيس وانطلاق عمليات تحرير المدن المغتصبة من عصابات داعش الإرهابية".
وأضاف "يُنظم الاستعراض بمشاركة عزيزة لعدد من صنوف قواتنا المسلحة من تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب، في معسكر الشهيد أبو منتظر المحمداوي بمحافظة ديالى يوم السبت {غدا}".
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