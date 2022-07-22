الاطاحة بخمسة "إرهابيين" في 3 محافظات

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، تمكن مفارزه من القبض على خمسة إرهابيين في محفاظتي بغداد وصلاح الدين.

وذكر الجهاز في يبان أن مفارزه "تمكنت بعد استحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على خمسة إرهابيين ثلاثة منهم في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، وإرهابيينِ إثنينِ آخرينِ أحدهما في محافظة صلاح الدين والآخر في محافظة كركوك، بعد ورود المعلومات الاستخبارية عن تحركاتهم وأماكن وجودهم".

وأضاف البيان، أن "مفارز الجهاز في محافظة الأنبار تمكنت من ضبط ثلاثة أكداس تحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة وما يقارب (100 صاروخ) من الذخائر المختلفة كانت معدة لإستهداف القوات الأمنية من قبل عصابات داعش الأرهابية".

وأشار البيان إلى أنه "تمت معالجة الذخائر من قبل الجهد الهندسي، وتسليم المتهمين بعد تدوين أقوالهم إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".