القبض على 3 متهمين بالإرهاب والقتل وتجارة المخدرات في الأنبار ونينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على إرهابي ومتاجر بالمخدرات ومتهم بالقتل ومداهمة مخابئ الدعم اللوجستي للإرهابيين في الأنبار ونينوى.

وقال بيان للخلية “بعمليات استخبارية نوعية واستباقية نفذت استناداً الى معلومات دقيقة لشُعبْ الاستخبارات العسكرية في قيادات الفرق الخامسة والعاشرة والسادسة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من الوية تلك الفرق التابعة لقيادة القوات البرية اسفرت عن القاء القبض على احد الارهابيين في سيطرة الشهيد سبهان بنينوى اثناء محاولته الهرب الى محافظة اخرى”. وأضافت، “كما تمكنت القوة من الاطاحة بتاجر مخدرات وتضبط بحوزته كنية منها في الرمادي”.

وتابعت الخلية، أن “القوة تمكنت من القاء القبض على احد المطلوبين للقضاء بتهمة القتل”.

وأردفت، أن “القوة نفذت عدة عمليات للوصول الى مخابيء واوكار الدعم اللوجستي للمجاميع الارهابية في عدة مناطق من قضاء الرطبة اثمرت عن ضبط اجهزة اتصالات وكمية من الاعتدة المختلفة والعبوات الناسفة ومواد وعدد وادوية طبية”.

وأشارت إلى “تسليم الارهابي وتاجر المخدرات والقاتل الى جهات الاختصاص وفق احكام المواد ٤ إرهاب و٢٨ مخدرات و٤٠٥ قتل”.