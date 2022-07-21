القبض على إرهابي بعد محاولته الهروب من نينوى الى محافظة أخرى

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الخميس، ان الاستخبارات العسكرية أحبطت عملية ارهابي من نينوى القت القبض عليه، بعد محاولة هروبه الى محافظة أخرى.

وذكرت الخلية في بيان “بعملية نوعية استباقية ومعلومات غاية بالدقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٦ أكدت فيها محاولة أحد الارهابيين الهروب من محافظة نينوى الى احدى المحافظات الشمالية بعد شعوره بان الاستخبارات العسكرية باتت قريبة من الاطاحة به”.

وأضاف ان “على اثر تلك المعلومة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة الثالث تم نصب كمين محكم للارهابي في سيطرة الشهيد سبهان ( مدخل ومخرج محافظة نينوى ) والقاء القبض علية واحباط عملية هروبه، وهو من المطلوبين لاحدى الجهات الامنية بموجب مذكرة قبض قضائية وفق احكام المادة ٤إرهاب”.