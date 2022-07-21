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ضبط 30 صاروخا محلي الصنع في المناطق الغربية


أعلن مصدر امني في قيادة عمليات حشد محافظة الانبار، الخميس، أن القوات الأمنية ضبطت 30 صاروخا محلي الصنع بعملية اقتحام مناطق الانبار الغربية.

وقال المصدر في تصريح ل/ المعلومة/، ان “القوات الامنية نفذت عملية اقتحام لموقع ارتكاز سابق لعناصر التنظيم الاجرامي قرب الطريق الدولي السريع غربي الانبار، تمكنت خلالها ضبط 30 صاروخ جهنم محلي الصنع”.

واضاف المصدر ان” القوات الامنية ضبطت ايضا على10 قنابر هاون”،  مبينا ان” الاسلحة المضبوطة من مخلفات عصابات داعش الاجرامية ابان سيطرتها على مساحات واسعة من مدن الانبار”.

واوضح ان” فرقة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول الصواريخ المضبوطة دون وقوع اي اصابات في صفوف القوات الامنية”، مشيرا الى ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من الاستيلاء على الاسلحة ، مؤكدا ان الاسلحة المضبوطة من مخلفات ارهابيي داعش ابان سيطرتهم على مساحات واسعة من مدن الانبار “.

يشار الى ان القوات الامنية تقوم بين الحين والاخر باقتحام عدد من معاقل التنظيم الاجرامي في المناطق الصحراوية ضمن خطة تعقب بقايا خلايا ارهابيي داعش واماكن اخفاء اسلحتهم.

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