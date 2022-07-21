الأخبار

توجيه أمني يخص تحركات الجيش العراقي على الحدود التركية


أعلن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري، صدور توجيه بتحديد واستطلاع متطلبات الحدود الرابطة بين العراق وتركيا، بشكل كامل.

وقال الشمري في حديث صحفي: "لدينا عمل مشترك مع البيشمركة وقوات حرس الحددود، والأيام المقبلة ستشهد قيامنا بتحديد واستطلاع متطلبات الحدود بشكل كامل مع الحدود العراقية التركية وتأمينها مع البيشمركة، وقيادة الحدود الأولى مسؤولة عن هذا الملف".

من جهته، قال السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، الفريق الركن محمد البياتي، في حديث لـ السومرية نيوز، إن الكاظمي "أوعز للعمليات المشتركة بتأمين جسر جوي لنقل الجرحى، وحكومة كردستان متعاونة معنا بهذا الأمر".

وأضاف البياتي، أن "الضربة التركية، تستهدف العراق بكل مكوناته وطوائفه، وهذا يعتبر خرقا للسيادة العراقية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القبض على 3 متهمين بالإرهاب والقتل وتجارة المخدرات في الأنبار ونينوى
الخارجية العراقية: إنكار تركيا المسؤولية عن قصف دهوك "مزحة سوداء"
القبض على إرهابي بعد محاولته الهروب من نينوى الى محافظة أخرى
ضبط 30 صاروخا محلي الصنع في المناطق الغربية
استشهاد ثلاثة جنود أشقاء وطفل بهجوم مسلح في بعقوبة
توجيه أمني يخص تحركات الجيش العراقي على الحدود التركية
رفع شكوى قضائية ضد الرئيس التركي
تضامناً مع ضحايا القصف.. شركات عراقية توقف رحلاتها الى تركيا
رفع العلم العراقي على جدار القنصلية التركية في بغداد
عشائر نينوى: موقف الحلبوسي تجاه العدوان التركي “مخزي وجبان”
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 77.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد الموسوي : جزاك الله تعالى خير جزاء المحسنين ...
الموضوع :
السلام عليك يا حامل التوراة والإنجيل.
جبار الشمري : شكرا لك اخي وصديقي على هذا المقال الرائع والذي يدل على قمة الوعي للحالة العراقية التي أصبحت ...
الموضوع :
بحبك يا علي تعلقت قلوبنا ..!
رافد الغزي : هذا المجرم احتفظ بصورته واني اقمت دعوة عليه في مركز شرطة الحرية وهو الذي فجر مفخخة بتاريخ ...
الموضوع :
اللواء قاسم عطا يعلن عن اعتقال ارهابي كبير اعترف بصلته بشخصيات سياسية تتعاون مع الارهابيين لعرقلة عمل الحكومة
المهندسة بغداد : الحمد لله على اتمام النعمة وكمال الدين الاخوة في الوكالة والكتاب الكرام والقراء المحترمون ، مبارك عليكم ...
الموضوع :
تهنئة من وكالة انباء براثا الى اتباع اهل البيت في بقاع العالم بمناسبة عيد الغدير الاغر
dhia taher : الاستاذ المحامي عبد الحسين الظالمي/ من بريطانيا اكتب اليك بعض الكلمات والحمد لله والعراق بخير برجاله الذين ...
الموضوع :
حلف الشيطان..ودموع الفتيان..!
اجمل انشوده : سلام فرمنده ...
الموضوع :
سلام فرمنده..تحية ايها القائد..
عقيل الامارة : تحية وسلام من محب الى استاذ ليس بالضرورة ان تكون وجهة نظركم المباركة هي كما طرحت بسلبية ...
الموضوع :
لا تستنسخوا سلام فرمانده..!
dhia taher : استاذنا فهد الجبوري ومقالك على وكالة انباء براثا وانا مواطن عراقي مقيم في انكلترا قبل عشرون سنه ...
الموضوع :
جونسون انتهى . ولكن هل سيسقط  النظام الفاسد الذي صنعه ايضا ؟
فدا السلطاني : بالعكس كل دولة استنسختها بما يلائمها مع الحفاظ على الاهداف المرجوة والاهتمام بالشهداء والعلماء ...
الموضوع :
لا تستنسخوا سلام فرمانده..!
علويه : بارك الله بكم جميعا وجعلنا واياكم من انصار صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه وعلى جده المصطفى ...
الموضوع :
نشيد ينتشر بسرعة ويترنم به أطفال ايران ( سلام فرمانده )
فيسبوك