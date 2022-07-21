رفع شكوى قضائية ضد الرئيس التركي

قدّم أحد المحامين، وكيلاً عن النائب هادي السلامي، اليوم الخميس، شكوى قضائية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد القصف التركي الذي استهدف دهوك يوم أمس.

وأظهرت الوثيقة، الشكوى وجاء فيها "أمام أنظار العالم أجمع قامت القوات التركية التي تحت أمرة أردوغان، بارتكاب مجزرة يوم أمس ضد المدنيين العراقيين في دهوك، وأسفر إطلاق أحد الصواريخ عن استشهاد عدد من المواطنين".

وحملت الوثيقة، ختم مجلس القضاء الأعلى، الذي قبل الشكوى ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.