محتجون ينزلون العلم التركي من مبنى السفارة في بغداد

اقدم محتجون، اليوم الأربعاء، على إنزال العلم التركي من مبنى السفارة التركية في بغداد.

وقال مصدر أمني إن "عدداً من المحتجين قام بانزال العلم التركي من اعلى بناية السفارة في الوزيرية".

يشار الى أن قصفاً تركياً، استهدف في وقت سابق من اليوم الأربعاء، مصيف برخ بمحافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 8 شهداء و23 جريحاً.

وقرر العراق، اليوم الأربعاء، رفع شكوى لدى مجلس الأمن ضد تركيا.

كما وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحسب التلفزيون الرسمي، بإعداد ملف شامل للانتهاكات التركية المستمرة وتقديمها الى مجلس الأمن.