بعد رفض قانون الامن الغذائي ,,,, الفاسدون والسراق ينشرون اشاعات في الشارع العراقي ان ازمة غذائية ستحصل في البلد

افاد مراسل وكالة انباء براثا اليوم الاثنين انه بعد رفض المحكمة الاتحادية لقانون الامن الغذائي السيء الصيت الذي كان اكبر عملية سرقة في تاريخ العراق قام الفاسدون والسراق بنشر اشاعات في الشارع العراقي مفادها ان العراق سيواجه ازمة غذائية كبيرة وسيصيب البلد القحط

وتاتي محاولات هؤلاء الفاسدين بعد ان تلقوا صفعة كبيرة متمثلة برفض قانونهم الذي كان بابا كبيرا من ابواب سرقة اموال الشعب العراقي .

واضاف مراسلنا ان الجيوش الالكترونية التابعة لهؤلاء السراق منذ يوم امس ولحد الان بدات ببث سمومها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر والتليكرام والانستكرام فضلا عن المواقع الالكترونية الاخرى التي نشرت مقالات وتقارير مزيفة وغير صحيحة عما ستؤول اليه الامور في العراق بالمستقبل القريب