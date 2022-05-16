مراقبون للشان السياسي : السرّاق والفاسدون حاولوا دغدغة مشاعر المواطن العراقي من خلال تسمية قانون الامن الغذائي

قال مراقبون للشان السياسي والاقتصادي العراقي ان السراق والفاسدين الذين حاولوا تمرير قانون الامن الغذائي اجتهدوا في تسميته بالغذائي لدغدغة هاجس الجوع في الذاكرة العراقية والا فالقانون لاعلاقة له بالغذاء لامن قريب ولا من بعيد

واوضحوا ان الدليل على ذلك انه تضمّنَ تخصيصات مالية هائلة للمناطق الغربية تحت مسمّى (المناطق المحررة) و تخصيصات مالية هائلة لإمارة البرزاني مع بقاء الوسط والجنوب على ما تجود به الوزارات الإتحاديّة التي يشاركنا فيها أصحاب التخصيصات أعلاه