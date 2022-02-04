الصحة تعلن ارتفاع نسبة الإصابات بأوميكرون

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن نسبة الإصابات بأوميكرون في العراق تجاوزت 80 بالمئة، فيما جددت دعوتها للمواطنين بضرورة أخذ اللقاح.

وقال مدير عام الصحة رياض عبد الأمير، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “نسبة الإصابات بالمتحور اوميكرون وصلت الآن أكثر من 80 بالمئة”، مبينا أن “معظم الراقدين هم غير ملقحين”.

وأضاف، أن “اللقاح مازال فعالا ولم يتم تسجل اي اثار جانبية ضمن حملة التلقيح العام الماضي”، لافتا الى أن “اغلب الدول التي رفعت القيود هي تلك التي حققت نسبة تلقيح عالية وصلت إلى 90% (كالسويد وبريطانيا وايطاليا وفرنسا) الذي مكنها من رفع القيود”.

وتابع أن “تجربة تلك الدول مع المتحور اوميكرون أثبتت لها فعاليتها؛ بالرغم من اعداد الاصابات الكبيرة بالمتحور لكن الوفيات قليلة جديدة، لذلك رفعوا القيود”، مؤكدا أن “الوزارة في طريقها لرفع جميع القيود لكن نحتاج إلى نسبة تلقيح عالية”.

وسجلت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، 6569 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 7312 شخصا للشفاء، فيما بلغت حالات الوفاة الجديدة بكورونا 21 حالة في عموم محافظات البلاد”.