القبض على متهمين اثنين بجريمة القتل العمد في نينوى

اعلنت شرطة نينوى، اليوم الجمعة، القاء القبض على متهمين اثنين بجريمة القتل العمد.

وذكر بيان للداخلية، انه “تمكنت مديرية شوون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة نينوى، من خلال تفتيش وتدقيق الاشخاص والعجلات من القاء القبض على متهمين اثنين قاما بارتكاب جريمة قتل بحق مواطن في منطقة (حي نابلس) في الجانب الايمن لمدينة الموصل”.

واضاف حيث تم القبض عليهما خلال (9 ) ساعات من ارتكاب الجريمة في سيطرة (سد الموصل) شمال المدينة، كما تم ضبط العجلة التي كانا يستقلانها خلال عملية التنفيذ في منطقة (مشيرفة الثانية)، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما وتوقيفهما وفق المادة 406 1 أ ق ع”.