الحزب الديمقراطي الكردستاني ينضم تظاهرة مؤيدة لزيباري شارك فيها 51 من مدينة الصدر لقاء 100 الف دينار

افاد مصدر مطلع اليوم الجمعة ان الحزب الديمقراطي الكردستاني نظم تظاهرة في بغداد مؤيدة لمرشح الحزب هوشيار زيباري جمعوا فيها 51 شخصا من مدينة الصدر

واوضح المصدر انه “بعد علم مستشاري مقر البارزاني والفرع الخامس للديمقراطي الكردستاني في بغداد ان الشارع العراقي سيتظاهر مرة اخرى ضد هوشيار زيباري من خلال تجمع مئات الاشخاص في ساحة التحرير، استخدموا كل طاقاتهم من خلال كوادرهم الحزبية وجمعوا 51 شخص من اهالي مدينة الصدر.

واضافت المصادر “ومن اجل حرف مسار التظاهرات وخلق الفوضى قام مستشاري مقر البارزاني بإرسال عدة عناصر من امن واستخبارات الحزب للتظاهرات.

وبحسب المصادر فان “الاشخاص الذي تم المجيء بهم من مدينة الصدر تم اعطاء كل شخص منهم مبلغ 100 الف دينار.