مصدر: اجتماع للحلبوسي وبارزاني والعذاري مع العامري لحل الأزمة

افاد مصدر سياسي مطلع، اليوم، بان اجتماعا سيعقد بين رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، ورئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني، اضافة الى رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري، لحل الازمة.

واخبر المصدر ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري سيجتمعون مع زعيم تحالف الفتح هادي العامري في العاصمة بغداد اليوم الجمعة”.

واشار الى ان “الاجتماع يأتي ضمن مبادرة زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لحل ازمة تشكيل الحكومة الجديدة”.