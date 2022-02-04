اعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الجمعة، عن ضبط 20 كغم من مادة الـ(C4) في احدى بساتين الطارمية شمالي بغداد.

وقالت الخلية في بيان إنه “بناءً على معلومات استخبارية وتسخير المصادر الميدانية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد بالاشتراك مع القوة الماسكة للارض من ضبط كدساً للعتاد في احدى بساتين قضاء الطارمية”.

وأضافت انه “واحتوى الكدس على (20) كيلو غرام من مادة ال (C4) شديدة الانفجار، و(3) قنابر هاون مع صاعق تفجير وحاوية عتاد (BKC)”.

وتابعت انه “اذ جرى رفعها وتسلميها الى الجهد الهندسي للقوة الماسكة”.