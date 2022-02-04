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القبض على متهم بتهريب البشر إلى خارج العراق مقابل 9000 دولار


أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على متهم بتهريب البشر إلى خارج العراق مقابل 9000 دولار في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان انه "بعد أن استخبرت مفارز لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر/ الرصافة عن وجود شخص يقوم بتهريب الرجال والنساء إلى دول الاتحاد الأوروبي مقابل مبلغ مالي قدره (9000) دولار أمريكي، تم على الفور تشكيل فريق عمل بالاشتراك مع مديرية الاستخبارات، وبعد جهد كبير ومميز تم التوصل إلى المتهم والقبض عليه في منطقة الكرادة ب‍بغداد".

واضاف البيان انه "تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائياً وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ( 7) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

 

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