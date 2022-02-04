العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي

نفى مكتب المتولي الشرعي للعتبة الحسينية، الجمعة، وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي.

وقال المكتب في بيان له إنّ "سماحة الشيخ الكربلائي أصيب مؤخراً بوعكة صحية ألمت به ومنعته من ممارسة واجباته اليومية منذ أسبوع تقريباً".

وأضاف البيان أنّ "الحالة الصحية لسماحة الشيخ الكربلائي استقرت حالياً بعد طمئنه الطبيب المشرف على حالته وعدم ممانعته من العودة الى ممارسة مهامه اليومية".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً مفادة وفاة الشيخ الكربلائي بعد دخوله الى احد مستشفيات المحافظة.