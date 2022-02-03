القبض على متهمين اثنين بحيازة وتعاطي المخدرات في الديوانية

اعلنت شرطة محافظة الديوانية، اليوم الخميس، القاء القبض على متهمين اثنين بحيازة وتعاطي المخدرات في المحافظة.

وذكر اعلام الشرطة في بيان انه “وفقا لتوجيهات قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء الحقوقي محمد كاظم الزركاني ألقت سيطرة الدغارة بأمرة ضابط المركز العقيد عبد محمد هاشم حسون القبض على شخصين”.

واشار الى ان “المتهم الاول وجد بحوزته كمية من مادة الكريستال المخدرة فيما تبين أن الشخص الآخر مطلوب إلى محافظة النجف الاشرف وفق أحكام المادة ٢٨ من قانون المخدرات حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.