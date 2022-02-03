الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي

كشف مصدر أمني، الخميس، عن مشاركة وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية في عملية قتل "زعيم داعش".

وقال المصدر إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية شاركت في العملية التي نفذها التحالف الدولي في سوريا ونتج عنها مقتل زعيم تنظيم داعش الارهابي

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، مقتل زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القريشي، بعملية في سوريا.

فيما ذكر بيان للبيت الأبيض: "في الليلة الماضية، نجحت القوات العسكرية الأميركية في شمال غرب سوريا في تنفيذ عملية لمكافحة الإرهاب لحماية الشعب الأميركي وحلفائنا، وجعل العالم مكانا أكثر أمانا".