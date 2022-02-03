نائب سابق : مشروع أنبوب البصرة – العقبة جريمة كبرى

وصف النائب السابق عباس يابر ، الخميس ، مد أنبوب نفط من البصرة إلى العقبة بأنه جريمة كبرى بحق الشعب العراقي.

وقال يابر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الاصرار على نفط البصرة يثير علامات استفهام كبيرة”، مبينا ان “العراق اليوم أحوج ما يكون إلى إنشاء مصافي في عموم المحافظات للاستفادة من النفط واستخراج الغاز”.

وأضاف أن “اصرار حكومة الكاظمي المنتهية ولايتها على مشروع مد أنبوب نفط بصرة _ عقبة جريمة كبرى”، مشيرا الى أنه “على الرغم من وجود حقول نفطية كحقول كركوك وصلاح الدين قريبة من الأردن”.