الخدران: جهات سياسية تقف وراء التكتم على منفذ جريمة مطار بغداد

دعا القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران، الخميس، الى اعلان نتائج التحقيق مع المخطط لاستهداف مطار بغداد الدولي، لافتا الى ان هناك جهات سياسية تقف وراء التكتم على نتائج التحقيق مع منفذ جريمة استهداف المطار.

وقال الخدران في حديث لـ/ المعلومة/، ان “الاجهزة الاستخبارية اعتقلت قبل ايام المخطط لعملية استهداف مطار بغداد الدولي في سيطرة امنية بين ديالى وصلاح الدين لكن للاسف هناك صمت مطبق من قبل اغلب وسائل الاعلام ومنها الحكومية وحتى رئاسة الوزراء والساسة رغم خطورة الحدث وتهديده لسيادة البلاد”.

واضاف، ان “ارتباط بجهة سياسية معروفة بات واضحا ويبدو انها وراء التكتم على القضية ودفعت الى ان تخرس الالسن حيال كشف خطورة مايحدث في الخفاء مؤكدا بان الامر لو كان مغايرا واتضح انتماء هذا المعتقل بجهة اخرى لتغير الوضع ولراينا الابواق الماجورة تضج بالاخبار والتقارير اليومية”.

ودعا الخدران الى “اعلان نتائج التحقيق مع مخطط استهداف مطار بغداد امام الراي العام لانه الصمت حيال مايحدث بعد انكشاف الارتباطه السياسي يثير الكثير من علامات الاستفهام”

.وكانت قوة استخبارية اعتقلت قبل ايام عدة شخص قرب حاجز امني بين ديالى وصلاح الدين تشير المعلومات الى انه العقل المدبر للهجوم الاخير على مطار بغداد الدولي”.