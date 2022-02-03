الاطار : هدف اشتراكنا بالحكومة الوقوف ضد مؤامرة استهداف الشيعة

اكد الاطار التنسيقي , الخميس , ان مطالبته باشراك كافة قوى الاطار التنسيقي دون استثناء احد ليس هدفه الحصول على وزارات ومناصب حكومية أخرى , لكن للوقوف بوجه مؤامرة دولية وإقليمية لاستهداف البيت الشيعي واضعاف الحشد الشعبي , مبينا انه ليس بحاجة الى وزارة او مؤسسة بقدر ما يريد المحافظة على مصلحة البلاد العليا .

وقال عضو الاطار النائب محمد البلداوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” البعض يعتبر تمسك قوى الاطار المشاركة في العملية السياسية لأجل الحصول على وزارات او مناصب حكومية وهذا خطأ كبير” ,

مبينا ان ” تمسكه بمبدأ مشاركة جميع قوى الاطار وعدم استثناء احد هدفه الرئيسي الوقوف بوجه مؤامرة دولية وإقليمية لاستهداف البيت الشيعي واضعاف الحشد الشعبي” .

وأضاف ان ” قوى الاطار التنسيقي في الدورات السابقة كانت صمام امان للمكونين السني والكردي وقد منحهم مناصب منها رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ونواب لرئيس الوزراء ووزراء ولو احصيانا المناصب التي منحت لهم لوجدناها تفوق حجمهم الانتخابي , لكنه للأسف اليوم يعملون لابعاد قوى الاطار من المشاركة وتنفيذ مخطط خطير تقوده قوى دولية وإقليمية لتفتيت العراق وليس الشيعة فقط وتحويله الى أقاليم طائفية وعرقية”.