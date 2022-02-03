الاسدي: استمرار الاغتيالات وفقدان الامن في ميسان بحاجة لوقفة جادة

اعتبر رئيس كتلة السند الوطني النائب احمد الاسدي، اليوم الخميس، ان استمرار الاغتيالات وفقدان الامن في ميسان بحاجة لوقفة جادة.

وقال الاسدي في بيان “ان استمرار الاغتيالات وفقدان الامن في محافظة ميسان بحاجة الى وقفة جادة لتدارك ما يحدث من انفلات واستهتار بالدماء في هذه المحافظة العزيزة وآخرها الاستهداف الغادر لشقيق الشهداء (وسام وعصام) الرائد حسام العلياوي”.

وأضاف ان “هذا ما كان ليحدث لولا استمرار هذا التغافل والتجاهل من قبل الجهات الامنية لأيقاف ادوات القتل والجريمة” .