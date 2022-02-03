حزب كردي: زيباري سيعمل على تفتيت وحدة العراق

أكد عضو حزب العدالة والديمقراطية في كردستان آرام قادر ، الخميس ، أنه في حالة فوز هوشيار زيباري بمنصب رئاسة الجمهورية فسيعمل على تفتيت وحدة العراق.

وقال قادر ل / المعلومة /، إن “زيباري له سابقة خطيرة حيث كان عرابا للاستفتاء الذي كان يريد من خلاله الانفصال عن العراق، وبالتالي هو لديه نفس الطموح في الوقت الحالي”.

وأضاف أن “زيباري عندما كان في وزارة الخارجية كان يعمل على إضعاف الموقف العراقي في الجامعة العربية والأمم المتحدة وغيرها، وبالتالي سيعمل على تفتيت وحدة العراق”.

وترفض قوى سياسية وشعبية ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.