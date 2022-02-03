الفتح يرفع رصيده النيابي بعد حصوله على مقعد في صلاح الدين

أعلن النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الخميس، عن حصوله على مقعد نيابي من محافظة صلاح الدين بعد تنازل المحافظ الفائز عمار جبر عن مقعده النيابي واستمراره كمحافظ.

وقال البلداوي في تصريح صحفي انه “بعد تنازل محافظ صلاح الدين عمار جبر عن مقعده في مجلس النواب واستمراره كمحافظ للمدينة انتقل المقعد لي كوني حاصل على اعلى الأصوات بعد المحافظ “مشيراً إلى أن “نحن أبناء محافظة واحدة ونعمل من أجلها بيد واحدة”.

وأضاف أن “جميع الإجراءات اتخذت وقدمت للجهات المسؤولة ونحن الان بانتظار مجلس النواب لنعود اليه بمشاريع جديدة تساعد المواطن على عبور المرحلة المقبلة”.

يذكر أن عضو تحالف الفتح محمد البلداوي خسر في الانتخابات الماضية التي جرت في تشرين الاول بفارق أصوات بسيطة.