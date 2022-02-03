محلل سياسي: لا جدوى من الربط الكهربائي السعودي لعدة أسباب

رأى المحلل السياسي هيثم الخزعلي، الخميس، عدم وجود جدوى من الربط الكهربائي بين العراق والسعودية لعدة أسباب.

وقال الخزعلي في تصريح ل/المعلومة/، إن “لا فائدة أو جدوى من الربط السعودي للكهرباء من العراق بسبب أن أقرب نقطة للأراضي العراقية مع السعودية هي الزبير وتبعد 260 كم وهي مسافة كبيرة وجميع الأحمال تفقد بها”.

وأضاف أن “حاجة العراق للكهرباء 35 الف ميكا واط والسعودية ستوفر حسب المعلومات الموجودة 500 ميكا واط فقط”، مبيناً أن “ليست هناك جدوى من المذكرة العراقية السعودية “.

وأشار إلى “ضرورة العمل على بناء محطات كهربائية جديدة نستطيع من خلالها أن نوفر احتياجات العراق محلياً دون الحاجة إلى خروج ثروات العراق إلى الخارج”.

وكان المتخصص بشؤون الطاقة، النائب السابق عباس العطافي أكد في تصريح سابق، أن الربط الكهربائي مع الجانب السعودي يعد أكذوبة إعلامية، لافتا إلى أن عدم مساواة التردد بين البلدين سيكلف العراق مبالغ كبيرة تعادل أنشاء محطات كهرباء داخل البلاد.