النجباء: اغتيال العلياوي خطة للموساد والمخابرات الامارتية لإثارة الفتنة جنوب العراق

اتهم عضو المجلس السياسي لحركة النجباء فراس الياسر ، الخميس ، المخابرات الإماراتية ومنظمة “كيدون” الجناح المتخصص بالاغتيالات التابع للموساد الإسرائيلي وقيادات بعثية بجريمة اغتيال حسام العلياوي في محافظة ميسان وذلك لإشعال الفتنة في جنوب العراق من خلال مسلسل لاغتيال شخصيات دينية وسياسية وعشائرية .

وقال الياسر في تصريح لـ / المعلومة /، انه “في وقت سابق قد حذرنا بوجود لقاءات واجتماعات تجري في العلن بإقليم كردستان بين قيادات بعثية ومنظمة كيدون المتخصصة بالاغتيالات والتابعة الى الموساد الإسرائيلي وكذلك شخصيات من المخابرات الامارتية لوضع خطة لإثارة الفتنة واشعال الاقتتال في جنوب العراق”.

وأضاف ان “عملية اغتيال حسام العلياوي في محافظة ميسان فيها إشارات واضحة وتقع ضمن دائرة المخطط الخطيرة التي تقوده إسرائيل والامارات”، مطالبا “الجهات الأمنية والقوى السياسية التنبه الى هذا المخطط الخطير الذي يهدف الى اضعاف المقاومة الإسلامية واضعاف البنية الجماهيرية في الجنوب لغرض تمزيقها وتفتيتها”.

وكان مصدر امني في محافظة ميسان اكد ، بأن ارهابيين فتحوا نيران اسلحتهم تجاه الرائد في وزارة الداخلية حسام العلياوي، وسط مدينة العمارة ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهول.