الديمقراطي الكردستاني:التحالف الثلاثي سيصوت الاثنين المقبل على زيباري رئيساً للجمهورية

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، ان تحالف السيادة والكتلة الصدرية والديمقراطي الكردستاني سيصوتون في جلسة البرلمان العراقي المقبلة على تمرير هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية بكل اريحية.

وقال القيادي في الحزب مهدي عبد الكريم، في حديث صحفي”، ان “قضية تمرير زيباري خلال جلسة يوم الاثنين، حسمت بشكل نهائي، والجلسة المقبلة سوف تشهد اعلان هوشيار زيباري رئيساً للجمهورية، من خلال التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، تحالف السيادة، الديمقراطي) مع عدد من النواب المستقلين”.

وأضاف عبد الكريم ان “تمرير زيباري خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، سيكون بكل اريحية، وسوف يحصل على الأصوات الكافية لنيله المنصب، خلال الجولة الأولى من التصويت، ولا نحتاج الى جولات أخرى، كون الأغلبية البرلمانية جاهزة للتصويت”.