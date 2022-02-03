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العامري يعزي باستشهاد العلياوي ويدعو للحكمة وضبط النفس


 قدم رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الخميس، تعزيته باستشهاد الرائد حسام العلياوي، فيما دعا الى الحكمة وضبط النفس.

وقال العامري في بيان  انه “ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ استشهاد الرائد حسام العلياوي شقيق الشهيدين وسام وعصام العلياوي الذي تم اغتياله اليوم في محافظة ميسان، على أيدي بعض المجاميع الارهابية المجرمة الخارجة عن القانون، وبهذا المصاب الجلل والأليم نتقدم بخالص العزاء والمواساة الى اسرة الشهيد الكريمة المعطاء التي عرفت بتربية الشهداء وتقديمهم قرابين للوطن والدين، كما نعزي رفاق دربه الاخوة الاحبة عصائب اهل الحق بهذا المصاب المؤلم والمحزن”.

واضاف انه “نهيب بالقائد العام والاجهزة الامنية المختصة بمتابعة الامر بكل جدية وكشف الجناة وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل، ووضع حد لهذه الجرائم المؤلمة والعابثة بأمن المواطن، وعدم الخضوع لأي ضغوط امام ارادة تنفيذ الواجب”.

وتابع العامري “كما نأمل من الجميع الحكمة والعقل وضبط النفس من اجل تفويت الفرصة على اعداء العراق والمذهب الذين يريدون اثارة الفتنة بين ابناء المذهب ونطالب اصحاب الوجاهة والرأي من الشرفاء والعقلاء في المحيطين العشائري والسياسي الحذر كل الحذر من عواقب وتداعيات احداث مؤلمة كهذه، وما يمكن ان تسفر عنه من حالات انزلاق انفعالية خارجة عن السيطرة نحو مزيد من الدماء لا قدر الله”.

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