مجلس القضاء الاعلى يصدر عدة قرارات في جلسته الاولى لسنة 2022

عقد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، جلسته الأولى برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان.

وذكر اعلام القضاء في بيان أنه "تم خلال الجلسة اصدار عدة قرارات وتضمنت:

- قراءة سورة الفاتحة والتعزية بوفاة نائب رئيس استئناف واسط المرحوم صادق عبد خزعل ووفاة المحامي طارق حرب .

-اقر المجلس ترقية عدد من السادة القضاة ومنح عدد من المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف الاتحادية وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف .

- قرر المجلس إقامة ورش عمل في معهد التطوير القضائي للسادة قضاة محكمة الأحوال الشخصية بمشاركة أساتذة وفقهاء مختصين بالأحكام الشرعية .

- ناقش المجلس تعديل بعض مواد قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 وبعد النقاش قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة نواب محكمة التمييز الاتحادية لدراسة الآراء المطروحة في الجلسة للوصول إلى الصيغة النهائية للمواد القانونية المراد تعديلها .

-توجيه شكر وتقدير باسم مجلس القضاء الأعلى إلى قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الأولى السيد علي حسين جفات لتبرعه بمبلغ التعويض المحكوم له إلى مركز أمراض السرطان في مدينة الطب .