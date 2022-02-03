الحشد يعلن مقتل مجموعة داعشية داخل احد الانفاق في قضاء الحضر

اعلنت هيئة الحشد الشعبي اليوم الخميس، مقتل عدد من الدواعش داخل احد الانفاق في قضاء الحضر بمحافظة نينوى.

وذكر بيان لاعلام الحشد، ، انه “نفذت قيادة عمليات نينوى للحشد، الخميس، عملية امنية في قضاء الحضر جنوب الموصل”.

واضاف ان “قوة من قيادة العمليات – استخبارات – مكافحة المتفجرات – الطبابة – وقوة من استخبارات الحشد وقوة من اللواء ٤٤ بالاشتراك مع قوة من الجيش العراقي انطلقت بعد تنفيذ طيران القوة الجوية ضربتين استهدفت تجمعات داعش الارهابي في قرية ام حزاز بصحراء الحضر جنوب الموصل”.

وواشار الى ان “القوات اشتبكت مع مجموعة من عناصر داعش الارهابي بداخل احد الانفاق وتم قتلهم جميعهم وتفجير النفق بشكل آمن”.