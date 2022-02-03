الشيخ قيس الخزعلي ينعى الشهيد حسام العلياوي ويدعو مقتدى الصدر اعلان البراءة عن قتلته

قال الامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الخميس، ان اليد التي اغتالت الشهيد حسام العلياوي، هي نفس اليد التي اغتالت أخاه الشهيد القائد وسام العلياوي، وأخاه عصام من قبل، وهذه اليد لا تُريد إلا إثارة الفتنة وخصوصًا في هذا التوقيت.

واضاف الخزعلي في تغريدة له على موقع تويتر “كلُّنا حُسن ظنّ بأخينا العزيز السيد مقتدى الصدر بإعلان البراءة من هؤلاء القتلة الذين صدرت بحقّهم أوامر إلقاء قبض من قضائنا العادل”.

وتابع “لكنّ الأجهزة الأمنية تعجز عن تنفيذ هذه الأوامر، لأن هؤلاء المجرمين يدّعون الانتسابَ إلى سرايا السلام المجاهدة، وأنا أعتقد أن السرايا منهم براء، ولكن من الضروري تعريتهم ووأد الفتنة في مهدها، حتى لا يستمروا في التغطية على جرائمهم باستغلال العناوين الجهادية”.