إرهابي يفجر نفسه على القوات الأمنية في صلاح الدين

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الخميس، أن إرهابيا فجر نفسه بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية في صلاح الدين.

وقال رسول في بيان إنه "خلال عملية البحث في منطقة الميتة ب‍صلاح الدين عن ارهابي اصيب خلال ضربة جوية لطيران الجيش، وعند وصول القوة الى مكان الضربة تم العثور على الارهابي وتطويقه وحدث تبادل اطلاق النار فقام الارهابي بتفجير نفسه".

وأضاف، أنه "لم يحدث اي ضرر من جراء التفجير بين صفوف قواتنا، وخلال الاستمرار بعملية البحث تم العثور على ثلاث جثث ولا زالت عملية البحث مستمرة".