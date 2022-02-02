على غرار الحسكة.. الكشف عن مخطط لمهاجمة “الهول” وتحرير قيادات “داعش”الارهابي

كشف مصدر امني في محافظة الانبار ، الأربعاء عن وجود مخطط لمهاجمة مخيم الهول في سوريا لتحرير قيادات “داعش” الاجرامي المتواجدين مع اسرهم قبيل تسليمهم الى القوات الامنية .

وقال المصدر ان ” معلومات استخباراتية كشفت عن وجود مخطط لمهاجمة مخيم الهول في سوريا في خطوة تهدف الى تحرير قيادات داعشية داخل المخيم قبيل تسفريهم الى مخيمات الجدعة واعتقالهم من قبل القوات الامنية على خلفية وجود اوامر اعتقال وقبض صادرة من المحاكم القضائية على خلفية مشاركتهم في عمليات قتل طالت عدد من منتسبي القوات الامنية والمدنيين”.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” العملية مشابه من حيث التنفيذ لعمليات مهاجمة احدى السجون في سوريا واطلاق عدد من قيادات وعناصر التنظيم الاجرامي”.

وأوضح، ان “عناصر داعش يسعى الى تنفيذ عملية اطلاق عدد من قيادي التنظيم داخل المخيم بعد ورود معلومات من المشرفين على المخيم تفيد بقرب تسفيرهم واسرهم الى مخيم الجدعة واعتقالهم حال وصولهم من قبل القوات الأمنية”، مؤكدا ان “جهات خارجية تعمل على اطلاق سراح ارهابي داعش المتواجدين في سوريا لزعزعة امن واستقرار العراق لمارب باتت معروفة لدى الجميع “.