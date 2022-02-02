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الخدران: الربط الكهربائي مع السعودية يحمل بعدا سياسيا ومشروع ترضية للرياض


اكد القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران، االاربعاء، ان الربط الكهربائي مع السعودية هدر للمال العام.

وقال الخدران في حديث لـ/ المعلومة/، ان “مشروع الربط الكهربائي بين العراق والسعودية اعتبره هدر للمال العام وغير ذي جدوى في المفهوم الاقتصادي مؤكدا بان المشروع بالاساس ولد ميتا وجاء لغايات ترضية للرياض وفق اطار سياسي وليس من اجل مصلحة البلاد”.

واضاف، ان “المشروع يوفر 500 ميكا واط وهو لايسد حاجة الشعلة او مدينة الصدر على سبيل المثال لكن خصصت له اموال طائلة متسائلا كيف يتم الاتفاق على مشروع بهذا الحجم دون بيانات الجهات الفنية المختصة لبيان الجدوى الاقتصادية”.

واشار الى انه “بدل من انفاق اموال طائلة على مشروع ليس يحقق اي فائدة للعراق كان الاحرى تطيق تجربة مصر مع شركة سمينز الالمانية في بناء محطات عملاقة لتوليد الكهرباء من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وبمبالغ اقل بكثير مما سينفق على الربط الكهربائي مع السعودية”.

وتنتقد العديد من القوى السياسية والوطنية في العراق مشروع الربط الكهربائي مع الرياض وتعتبره جاء لتحقيق غايات سياسية وليس اقتصادية”.

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