أعلنت خلية الاعلام الأمني، الأربعاء، مقتل 7 إرهابيين بعملية امنية في مطيبيجة.

وذكرت الخلية في بيان ان “قيادة العمليات المشتركة، وبعد ان انطلقت بواجباتها النوعية والاستباقية في مختلف قواطع المسؤولية لدك أوكار الإرهابيين وملاحقة عناصره المنهزمة، فقد حققت نتائج إيجابية عالية المستوى، من بينها ما حققته قوة من الفوج الثاني باللواء ٩٥ في قيادة عمليات صلاح الدين بإسناد طائرات الاستطلاع المسلح في قيادة القوة الجوية العراقية، بعد أن شرعت بعملية امنية اتسمت بالدقة في أداء الواجب وداهمت خلالها وكر غرب حاوي العظيم ( منطقة مطيبيجه ) وتمكنت من قتل سبعة عناصر من عصابات داعش الإرهابية ومازالت تحاصر بقية العناصر الإرهابية داخل جحرهم”.

وأضافت ان “بهذه العملية الخاطفة والسريعة تكون قواتنا الأمنية البطلة قد احكمت سيطرتها على احد الأوكار المهمة التي كان داعش يضن ان الاجهزة الامنية لن تصل إليها”.