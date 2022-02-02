القبض على مطلوبين بينهم متهم بتجارة المخدرات في بابل

اعلنت مديرية شرطة محافظة بابل، اليوم الاربعاء، القاء القوات الامنية القبض على عدد من المطلوبين بينهم متهم بتجارة المواد المخدرة.

وذكر بيان للمديرية، ان “مفارز سيطرة الشهيد العقيد خليل شلال، شمالي بابل، اليوم الاربعاء، القت القبض على مخالف ضبط بحوزته أثناء التفتيش حوالي (1 غرام) من مادة الكريستال ميث المخدرة مع امبولة تعاطي”.

واضاف ان “مفارز سيطرة حلة – نجف، جنوبي مدينة الحلة، القت القبض على مخالف عثر بحوزته على امبولتي استنشاق مخدرات مع قداحة إشعال تستعمل للتعاطي”.

واشار البيان الى ان “مفارز سيطرتي حلة – كربلاء، سيطرة الشهيد العقيد سلام شنون تمكنت خلال إجراءات تدقيق أسماء الوافدين من القاء القبض على اثنين من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة”.